Un uomo in stato di alterazione ha rotto una bottiglia di vetro e ha minacciato una coppia con i cocci, chiedendo loro 200 euro o altrimenti avrebbe aggredito. L'episodio si è verificato davanti alla stazione ferroviaria di Varese. Una guardia giurata intervenuta ha fermato l’uomo e lo ha consegnato alle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Varese, 24 luglio 2026 – Una serata di paura davanti alla stazione ferroviaria di Varese riaccende l'allarme sicurezza. Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha infranto una bottiglia di vetro e, impugnandone i cocci, avrebbe minacciato una coppia gridando: “ Datemi 200 euro o vi taglio la gola”. L'episodio si è concluso con l'arresto dell'aggressore da parte della Polizia di Stato. I fatti. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di giovedì in piazzale Trieste, uno dei punti più frequentati della città. Secondo la ricostruzione, il protagonista della vicenda, un cittadino originario della Costa d'Avorio, avrebbe seminato il panico tra i presenti dopo aver spaccato una bottiglia e aver rivolto pesanti minacce alla coppia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Varese, minaccia una coppia con una bottiglia rotta per rapinarli: fermato da una guardia giurata

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