Un uomo ha ammesso di aver ucciso un ladro che lo aveva aggredito in casa, dichiarando di aver agito in stato di paura e di aver avuto ricordi confusi a causa del trauma subito. Il suo avvocato ha confermato che si trattò di legittima difesa. L’uomo ha riferito di aver agito d’istinto e di avere ancora ricordi frammentati dell’accaduto, attribuendo la confusione alla forte emozione del momento.

«Posso dire di avere agito di impulso e nel terrore del momento, ho a tutt’oggi ricordi vaghi per via del trauma che poi ho dovuto affrontare dopo questi fatti». A parlare è Jonathan Rivolta, 33 anni, l’uomo che si è trovato di fronte i ladri nella tarda mattinata del 14 gennaio scorso nella sua casa a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese: la colluttazione al pianterreno della sua abitazione costò la vita a uno degli assalitori. È il precedente che fece discutere non poco sul tema della legittima difesa, e che risale a poco più di sei mesi fa. La scena è quella di un uomo che scende le scale e si trova i ladri in casa. Poi l’aggressione, che trasforma in un secondo quel furto in una rapina, proprio per l’irrompere della violenza. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Varese, Jonathan Rivolta: «Ho ucciso il ladro che mi aggredì in casa, ricordi vaghi per il trauma». Il suo legale: «Fu legittima difesa»

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