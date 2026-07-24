Dopo l’annuncio dell’apertura di un punto di raccolta adesioni di un movimento politico a Gradara, militanti hanno denunciato di aver ricevuto numerosi insulti sui social media. Alcuni commenti sono stati accompagnati da inviti al boicottaggio e a comportamenti ostili nei confronti del gruppo. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle persone coinvolte o alle reazioni ufficiali.

Pesaro, 24 luglio 2026 – Insulti sui social dopo l'annuncio dell'apertura di un punto raccolta adesioni di Futuro Nazionale a Gradara. È quanto denuncia il Comitato Pesaro 250 del movimento, che parla di una "valanga di commenti offensivi" comparsi dopo la pubblicazione, nel gruppo Facebook "Chiacchiere tra Gabiccesi", di un post informativo sull'iniziativa. Secondo quanto riferito dal movimento, gli attacchi non avrebbero riguardato soltanto gli organizzatori, ma anche l'attività commerciale che ha scelto di ospitare il punto informativo. Attacchi ai promotori dell’iniziativa. Nel mirino, sempre secondo il comunicato, sarebbero finiti sia i promotori dell'iniziativa sia l'esercizio commerciale, con insulti personali, accuse e inviti al boicottaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vannacci, la denuncia dei militanti: “Odio social contro di noi, raffica di insulti e invito al boicottaggio”

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Vannacci: «Costituzione antifascista Non mi risulta». Il generale attacca tutti (anche Meloni)

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