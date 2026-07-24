Nel Vangelo del 24 luglio 2026, si evidenzia la parabola del seminatore e la sua riflessione sulla condizione del cuore. Don Luigi Maria Epicoco invita a interrogarsi sul tipo di terreno che rappresenta il proprio cuore, chiedendosi se si è distratti, incostanti o capaci di accogliere la Parola. La riflessione si concentra sulla capacità di ricevere e far fruttare il messaggio, senza ulteriori interpretazioni o deduzioni.

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulla parabola del seminatore e invita a chiederci quale terreno siamo: distratti, incostanti o capaci di accogliere la Parola e portare davvero frutto. Gesù spiega che la Parola porta frutto solo in un cuore disposto ad accoglierla. Distrazioni, paure e superficialità la soffocano, mentre un terreno buono genera una vita feconda e autentica. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 24 luglio 2026, la parabola del seminatore: quale terreno è il tuo cuore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VANGELO DEL GIORNO VENERDI 24 LUGLIO 2026 La parabola del seminatore

Notizie e thread social correlati

Vangelo del 12 luglio 2026: il problema non è il seme, ma il terreno del nostro cuoreUn seminatore lancia semi in diversi terreni, alcuni cadono lungo il cammino, altri tra rovi o su terreni buoni.

Vangelo del 19 giugno 2026: dov’è il tuo tesoro, lì si trova anche il tuo cuoreNel Vangelo del 19 giugno 2026, si legge che il luogo dove si accumula il proprio tesoro corrisponde anche al punto da cui si originano i sentimenti.

Argomenti più discussi: Liturgia del giorno 24 Luglio 2026 - SAN CHARBEL MAKHL?F, PRESBITERO – MEMORIA FACOLTATIVA; don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 24 luglio 2026 -; Venerdì 24 luglio 2026 | don Alessandro Noseda commenta il Vangelo del giorno; Electronic BBQ festival 2026.

Vangelo del giorno 24 Luglio 2026. effata.altervista.org/vangelo/2026-0… x.com

Indies del Giorno -- Lunedì 20 Luglio 2026 reddit