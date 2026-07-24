vacanze estive in crescita gli italiani che rinunciano al viaggio

Durante l’estate, il 39% degli italiani ha deciso di non partire per le vacanze a causa di difficoltà economiche. Inoltre, il 49% di chi avrebbe voluto viaggiare ha una percezione negativa sulla propria situazione finanziaria, attribuendola al contesto politico ed economico attuale. Questa scelta si traduce in un calo delle partenze rispetto agli anni precedenti. I dati sono stati rilevati da un’indagine sul comportamento dei cittadini durante il periodo estivo.

Il 39% degli italiani dichiara di avere difficoltà economiche e il contesto politico ed economico porta ad avere per il 49% di loro una visione pessimista sulla propria situazione. Ne consegue che un italiano su due non si sente incline a concedersi piaceri o gratificazioni. Una situazione che si ripercuote sulle vacanze estive: il numero di chi non partirà è in crescita ( 27%, +2% rispetto al 2025), mentre solamente il 23% delle famiglie viaggerà verso l’estero (-3%). Sono queste alcune delle principali evidenze dei sondaggi YouGov Behavior change springsummer report 2026 e Trend reality summer 2026 report. La volontà di contenere la spesa si rivela centrale nella scelta della destinazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Mattia Stanga | pov: gli italiani in vacanza

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