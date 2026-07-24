Usare l’acqua solo per l’essenziale L’ordinanza e l’appello ai cittadini
Con l’arrivo di caldo e siccità, i sindaci di tre comuni hanno emesso un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua potabile dell’acquedotto pubblico per scopi non essenziali fino al 30 settembre. L’obiettivo è limitare gli sprechi e preservare le riserve idriche. L’ordinanza riguarda in particolare l’uso di acqua per innaffiare giardini, lavare veicoli e riempire piscine. La misura è stata adottata in risposta alle condizioni di scarsità idrica.
Con il caldo e la siccità torna l’ ordinanza contro gli sprechi d’acqua. I sindaci di San Casciano, Greve e Barberino Tavarnelle hanno disposto il divieto di utilizzare l’acqua potabile dell’acquedotto pubblico per usi non essenziali fino al 30 settembre. L’obiettivo è preservare le riserve idriche in un’estate caratterizzata da temperature elevate, scarse precipitazioni e consumi in costante aumento. Il provvedimento recepisce la richiesta di Publiacqua di limitare gli impieghi impropri della risorsa idrica. L’ordinanza vieta l’utilizzo per innaffiare giardini, prati e orti, lavare cortili, piazzali e garage, effettuare il lavaggio domestico di veicoli e riempire piscine, vasche da giardino e fontane ornamentali, anche se dotate di impianto di ricircolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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