Usa-Iran duellano sugli asset di Teheran E intanto Araghchi vede Lavrov
Gli Stati Uniti e l’Iran si scontrano sulla gestione degli asset di Teheran. Mentre le tensioni aumentano, un rappresentante iraniano incontra il ministro degli Esteri russo. La situazione tra i due paesi resta complessa, con accuse e sanzioni che si susseguono, ma la diplomazia continua a operare. La disputa si inserisce in un contesto di crisi più ampio, senza indicazioni di un immediato riavvicinamento.
Si alza l’asticella delle minacce, non si ferma la diplomazia. La nuova fase della Terza guerra del Golfo si è riaperta tra Usa e Iran, senza l’intervento di Israele in sostegno a Washington, dopo il collasso del memorandum di Islamabad avvenuto l’8 luglio scorso e mentre proseguono gli attacchi americani contro le infrastrutture della Repubblica Islamica e le manovre di Teheran nel Golfo e contro le navi nello Stretto di Hormuz, il conflitto è a metà strada tra il duello su larga scala andato in scena da febbraio ad aprile e il teso periodo del cessate il fuoco primaverile. Donald Trump minaccia di confiscare definitivamente gli asset... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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