usa iran duellano sugli asset di teheran e intanto araghchi vede lavrov

Si alza l’asticella delle minacce, non si ferma la diplomazia. La nuova fase della Terza guerra del Golfo si è riaperta tra Usa e Iran, senza l’intervento di Israele in sostegno a Washington, dopo il collasso del memorandum di Islamabad avvenuto l’8 luglio scorso e mentre proseguono gli attacchi americani contro le infrastrutture della Repubblica Islamica e le manovre di Teheran nel Golfo e contro le navi nello Stretto di Hormuz, il conflitto è a metà strada tra il duello su larga scala andato in scena da febbraio ad aprile e il teso periodo del cessate il fuoco primaverile. Donald Trump minaccia di confiscare definitivamente gli asset... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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