Università e più consapevolezza | Macchi è cambiato ed è pronto per i Mondiali

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i Mondiali a Hong Kong, gli atleti italiani hanno riscontrato temperature simili a quelle italiane, ma all’interno dell’impianto AsiaWorld-Expo si registra un clima molto freddo a causa di un’aria condizionata molto forte. La competizione si svolge in un ambiente con temperature più basse rispetto all’esterno, che presenta condizioni di caldo. Gli atleti sono pronti a competere, con una maggiore consapevolezza sviluppata in vista delle gare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Hong Kong, sede di questi Mondiali, gli azzurri hanno trovato più o meno lo stesso caldo che c’era in Italia, solo che all’interno dell’impianto che li ospita, AsiaWorld-Expo, c’è letteralmente il gelo a causa di un’aria condizionata fortissima. Oggi la rassegna iridata prende il via con la gara di fioretto maschile individuale. Il quartetto italiano formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini può regalare ai nostri colori subito delle soddisfazioni, cancellando così la prova sbiadita di un anno fa a Tbilisi, in Georgia, quando nessuno salì sul podio. Tra i più accreditati c'è senz’altro Macchi, argento ai Giochi di Parigi 2024 e in un buon momento di forma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

universit224 e pi249 consapevolezza macchi 232 cambiato ed 232 pronto per i mondiali
© Gazzetta.it - "Università e più consapevolezza": Macchi è cambiato ed è pronto per i Mondiali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Insegnanti, identità in fiamme: cresce la consapevolezza ma il prestigio crolla (-84%). Ricerca Università Bicocca-IARDUna ricerca dell’Università Bicocca e IARD mostra che gli insegnanti italiani stanno affrontando un calo di prestigio del 84%, mentre cresce la...

Leggi anche: Leo Messi ne fa 39 ed è più muscoloso di quando ne aveva 19: com'è cambiato negli ultimi 20 anni

Temi più discussi: La Classifica Censis delle Università italiane (edizione 2026/2027); Università, classifica Censis: UniTrento scende dal primo al terzo posto; Aula: intelligenza artificiale tra uso responsabile e consapevole; Cinema e Diritto al Giffoni Film Festival: istituzioni e giovani a confronto sul valore della consapevolezza di sé e sulla body positivity.

Università italiane, crescono gli iscritti e le romane: salgono La Sapienza e Campus Bio-Medico, la Luiss si conferma topSempre più studenti scelgono l’università, cambiano gli equilibri tra gli atenei e si rafforza la competizione sulla qualità dei servizi, delle strutture e del diritto allo studio. È la fotografia che ... tecnicadellascuola.it

università e più consapevolezzaUniversità, in seicento all’open day. Studenti anche da Lombardia e FriuliPorte aperte in ateneo. McCourt: Una formazione che guarda al mondo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web