Università e più consapevolezza | Macchi è cambiato ed è pronto per i Mondiali

Durante i Mondiali a Hong Kong, gli atleti italiani hanno riscontrato temperature simili a quelle italiane, ma all’interno dell’impianto AsiaWorld-Expo si registra un clima molto freddo a causa di un’aria condizionata molto forte. La competizione si svolge in un ambiente con temperature più basse rispetto all’esterno, che presenta condizioni di caldo. Gli atleti sono pronti a competere, con una maggiore consapevolezza sviluppata in vista delle gare.

A Hong Kong, sede di questi Mondiali, gli azzurri hanno trovato più o meno lo stesso caldo che c’era in Italia, solo che all’interno dell’impianto che li ospita, AsiaWorld-Expo, c’è letteralmente il gelo a causa di un’aria condizionata fortissima. Oggi la rassegna iridata prende il via con la gara di fioretto maschile individuale. Il quartetto italiano formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini può regalare ai nostri colori subito delle soddisfazioni, cancellando così la prova sbiadita di un anno fa a Tbilisi, in Georgia, quando nessuno salì sul podio. Tra i più accreditati c'è senz’altro Macchi, argento ai Giochi di Parigi 2024 e in un buon momento di forma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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