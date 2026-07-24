Una raffineria di allumina in Irlanda è sotto accusa per aver esportato grandi quantità di questo materiale in Russia. Secondo le indagini, l’allumina esportata potrebbe essere utilizzata dalla Russia per la produzione di alluminio destinato all’industria bellica. Le autorità stanno esaminando le transazioni e i documenti relativi alle esportazioni, senza aver ancora annunciato eventuali provvedimenti. La questione riguarda principalmente le normative sulle esportazioni di materiali che potrebbero essere impiegati in ambiti militari.

Una raffineria in Irlanda è accusata di esportare in Russia grandi quantità di allumina, un materiale che serve per produrre alluminio e che la Russia impiegherebbe poi per produrre armi da usare contro l’Ucraina. Alcuni governi europei hanno chiesto di bloccare le esportazioni con delle sanzioni, ma finora però non è stato fatto, anche per le resistenze del governo irlandese che ha protetto l’azienda e sostiene che non ci siano prove del fatto che le sue esportazioni favoriscano direttamente l’industria militare russa. La raffineria in questione è la Aughinish Alumina e si trova a Limerick, una città nel sud-ovest dell’Irlanda. È di proprietà di un’azienda russa, la Rusal, fondata nel 2006 da Oleg Deripaska, un oligarca russo vicino al presidente Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una raffineria di allumina in Irlanda è diventata un problema

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Ireland has a serious Russia problem

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