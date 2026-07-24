Una poltrona per tre | il nuovo portiere della Juve passa attraverso queste opzioni Qual è il nome giusto per Spalletti

Notizia in breve

La Juventus sta valutando tre candidati per il ruolo di portiere titolare. Michele Di Gregorio, che ha giocato come titolare in una recente partita internazionale, è ormai vicino alla partenza. La società si sta muovendo per scegliere rapidamente il nuovo portiere, con l’obiettivo di consegnare il ruolo a Luciano Spalletti. La decisione finale dovrebbe arrivare presto, ma ancora non è stato comunicato il nome preferito.