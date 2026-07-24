Una poltrona per tre | il nuovo portiere della Juve passa attraverso queste opzioni Qual è il nome giusto per Spalletti

Da calcionews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando tre candidati per il ruolo di portiere titolare. Michele Di Gregorio, che ha giocato come titolare in una recente partita internazionale, è ormai vicino alla partenza. La società si sta muovendo per scegliere rapidamente il nuovo portiere, con l’obiettivo di consegnare il ruolo a Luciano Spalletti. La decisione finale dovrebbe arrivare presto, ma ancora non è stato comunicato il nome preferito.

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Il nuovo portiere della Juve sarà uno di loro tre. Ecco la situazione nome per nome per rinforzare il reparto bianconero. Con Michele Di Gregorio ormai destinato ai saluti dopo essere partito titolare a Basilea, la Juventus si appresta a stringere i tempi per regalare a Luciano Spalletti il nuovo portiere titolare. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il tecnico di Certaldo sono stati chiarissimi: l’ingaggio di un estremo difensore di altissimo profilo rappresenta la priorità assoluta per alzare la competitività della rosa in vista dell’inizio del campionato. La corsa a tre comprende profili dalle caratteristiche ben differenti. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Le opzioni per i pali: il sogno Martínez, la pista Vicario e la tentazione Suzuki. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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