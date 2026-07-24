Nei primi sei mesi dell’anno sono stati scoperti 9,1 miliardi di euro di transazioni commerciali che prima si svolgevano in nero. La cifra deriva dall’applicazione di una misura semplice ma efficace contro l’evasione fiscale, come riferito dal quotidiano economico. Questi importi rappresentano le somme che, grazie alle nuove verifiche, sono state messe in luce e portate alla luce nel settore commerciale.

Secondo stime rese note dal Sole 24 Ore nei primi sei mesi di quest’anno sono emersi 9,1 miliardi di euro di transazioni commerciali che prima avvenivano in nero, un risultato ragguardevole e ottenuto con una misura molto semplice per contrastare l’evasione fiscale. È l’abbinamento automatico tra registratori di cassa e pos, che di fatto obbliga l’esercente a emettere lo scontrino ogni volta che riceve un pagamento con carta. Funziona così: tramite uno specifico portale dell’Agenzia delle Entrate viene associata la matricola del registratore telematico ai dati identificativi del pos, con un collegamento “virtuale” e non fisico, quindi senza cavi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una misura che sta andando alla grande contro l’evasione fiscale

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Bastava così poco, contro l’evasione fiscaleL’abbinamento tra i POS e i registratori di cassa ha portato alla scoperta di oltre 5 miliardi di euro di evasione fiscale.

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