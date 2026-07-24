Una donna ha vinto la Medaglia Fields, considerata il massimo riconoscimento internazionale in matematica. È la terza donna nella storia a ricevere questo premio, che viene assegnato per contributi significativi nel campo. La vincitrice ha risolto una congettura che era rimasta irrisolta per più di cento anni, rappresentando un'innovazione importante nel settore. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato ai riconoscimenti scientifici più prestigiosi a livello globale.

Ha risolto una congettura che è stata un rompicapo per oltre un secolo, la terza donna vincitrice della Medaglia Fields, il premio internazionale più prestigioso assegnato alla matematica e considerato pari al Nobel. Si chiama Hong Wang, dal 2025 insegna in Francia, all’Institut des Hautes Études Scientifiques. Lei e il collega Yu Deng, dell’Università di Chicago, anche lui premiato quest’anno dall’Unione Matematica Internazionale, sono i primi matematici di nazionalità cinese ad aggiudicarsi la Medaglia Fields. In una cerimonia che, a Philadelphia, ha inaugurato tra la musica il Congresso internazionale di matematica, Icm 2026, sono stati premiati anche il canadese Jacob Tsimerman, dell’Università di Toronto, e l'americano John Pardon, del Simons Center for Geometry and Physics in Stony Brook, New York. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Una donna tra i vincitori della medaglia Fields, il Nobel della matematica

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non leggo in modo costante da anni, per favore suggeriscimi una lista di libri: ho troppi generi che potrebbero interessarmi, quindi ne elencherò alcuni qui sotto lol! Narrativa storica, dark academia e altro! reddit