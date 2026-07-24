Alcuni film ambientati a Parigi sono diventati icone, tra romanticismo, horror e noir. Basta una baguette, una fisarmonica o un tavolino su un boulevard per riconoscere subito la città. Questi titoli hanno contribuito a definire l’immagine della capitale come set senza tempo, spesso controverso. La loro presenza sul grande schermo ha rafforzato l’associazione tra Parigi e scene memorabili, creando un legame immediato tra città e cinema.

Bastano una baguette sotto il braccio, una fisarmonica in sottofondo o un tavolino affacciato su un boulevard perché lo spettatore capisca dove si trova, anche senza leggere una didascalia. Pochissime città hanno un rapporto così viscerale con la macchina da presa quanto Parigi. Ed è per questo che i film ambientati a Parigi restano un genere quasi a sé: capace di raccontare il romanticismo delle feste nei film di Natale a Parigi e di costruire intrecci a tinte gialle nei film sui misteri a Parigi. Ma anche di virare verso l’oscurità più cupa, quella dei film horror ambientati a Parigi che scendono fin nelle catacombe. I film su Parigi più amati non sono solo i più recenti, capaci di intercettare nuovo pubblico grazie alle piattaforme streaming come Netflix. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un viaggio tra i titoli che hanno reso la Ville Lumière un set senza tempo: romantici ma anche horror e noir, spesso controversi

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