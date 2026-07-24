Un secolo da 90 minuti | com’è cambiata la Coppa del Mondo e il calcio in 100 anni di Mondiali

Da tpi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo Mondiale si giocò il 30 luglio 1930 a Montevideo, con Argentina e Uruguay che rischiarono di litigare sul pallone prima della finale. Da allora, il torneo si è evoluto in un evento globale, con partite che durano 90 minuti e una crescita di partecipanti e spettatori. La competizione ha attraversato cambiamenti nelle regole e nelle modalità di gioco, diventando un appuntamento che attira milioni di tifosi in tutto il mondo.

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Era il 30 luglio del 1930 e a Montevideo, prima ancora del fischio d’inizio della primissima finale mondiale di calcio della storia, Argentina e Uruguay rischiarono di litigare sul pallone. Ogni squadra voleva giocare con il proprio e la tensione salì talmente tanto che l’allora presidente della Fifa, Jules Rimet, fu obbligato a intervenire di persona, imponendo un tempo a testa. Con il suo, importato dalla Scozia, l’Argentina andò al riposo in vantaggio 2 a 1. Con quello uruguaiano, acquistato in Inghilterra, i padroni di casa ribaltarono il risultato nella ripresa. A fissare il definitivo 4 a 2 fu Héctor Castro, soprannominato “El Manco”, cioè il monco, per aver perso un braccio in un incidente con una sega elettrica. 🔗 Leggi su Tpi.it

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