Un Posto Al Sole Si Ferma | Ecco Quando ci sarà la pausa estiva!
La soap opera di Rai 3 interromperà le trasmissioni per la pausa estiva nel 2026. L’ultimo episodio inedito andrà in onda prima della pausa, che durerà alcune settimane. La ripresa delle nuove puntate è prevista dopo la festività di Ferragosto. La data esatta del ritorno non è stata ancora comunicata. La programmazione subirà quindi una sospensione temporanea durante il periodo estivo.
Anche nel 2026 la storica soap di Rai 3 si concede la tradizionale pausa estiva. Vediamo quando andrà in onda l’ultimo episodio inedito, quanto durerà lo stop e quale sarà la data prevista per il ritorno delle nuove puntate dopo Ferragosto. Un riepilogo completo della programmazione estiva. Anche quest’anno l’estate porterà una breve interruzione nella programmazione di Un Posto al Sole, appuntamento quotidiano che da quasi trent’anni accompagna il pubblico di Rai 3. Per gli appassionati si tratta ormai di una consuetudine: durante il periodo di Ferragosto la soap lascia temporaneamente spazio a una diversa programmazione, prima di riprendere con i nuovi episodi che inaugureranno la stagione televisiva autunnale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
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