Un posto al sole le anticipazioni del 27 luglio 2026 | il gesto di Marina fa paura
Il 27 luglio 2026, nella soap “Un posto al sole”, viene mostrato un gesto di Marina che provoca timore tra gli altri personaggi. La puntata viene trasmessa come di consueto il lunedì sera su Rai 3. La serie, in onda dal 1996, mantiene alta l’attenzione del pubblico con le sue trame quotidiane. La scena in questione ha suscitato reazioni di preoccupazione tra gli spettatori, senza ulteriori dettagli sulla natura del gesto.
Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 27 luglio 2026. Nella puntata precedente del 24 luglio 2026. Nella puntata di venerdì 24 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ornella riceve un invito da Vanni e, sempre più sensibile al suo fascino, potrebbe decidere di vederlo di nascosto da Raffaele. 🔗 Leggi su Dilei.it
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