Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 27 luglio 2026. Nella puntata precedente del 24 luglio 2026. Nella puntata di venerdì 24 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ornella riceve un invito da Vanni e, sempre più sensibile al suo fascino, potrebbe decidere di vederlo di nascosto da Raffaele. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 27 luglio 2026: il gesto di Marina fa paura

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Un Posto Al Sole, Anticipazioni Dal 02 Al 06 Marzo 2026: Diego disperato per Ida!

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