Un posto al sole anticipazioni dal 27 al 31 luglio | Marina gelosa Mika sconvolta da un gesto di Jimmy
Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 27 al 31 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Marina che, in preda alla gelosia per la presenza di Greta, compie un gesto imprevedibile. Intanto Micaela deve prendere atto che la sua decisione di trascorrere un po’ di tempo con Jimmy in Calabria non è stata proprio una buona idea. Il ragazzino si mostra apatico, e finisce per fare qualcosa che la spaventa parecchio. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Marina perde le staffe. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Un posto al sole anticipazioni 27-31 luglio 2026: Marina contro Greta, Ferri la difende
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Temi più discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Micaela vuole Jimmy per sé, l'ultimatum di Marina; Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2026: Marina è fuori controllo; Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 luglio 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Marina stanca della vicinanza tra Roberto e Greta.
Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Marina non sopporta più Greta accanto a Roberto mentre Jimmy affronta la sua prima seduta wonderchannel.it/un-posto-al-so… x.com
Marina è stanca di vedere Roberto sempre più vicino a Greta e decide di metterlo alle strette. Nella puntata di venerdì 24 luglio di Un Posto al Sole, in onda alle 20. 50 su Rai Tre, Marina parlerà chiaro con Ferri, mentre Ornella riceverà un invito capace di me facebook
Un posto al sole, anticipazioni del 24 luglio: l'ultimatum di Marina, lo scontro tra Ferri e StefanoUltimo episodio della settimana per Un posto al sole, la Soap tutta italiana in onda nell'access prime time di Rai3, dal lunedì ... msn.com
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