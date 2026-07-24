Il pomodoro è una delle colture più amate negli orti domestici. Coltivarlo con successo richiede più della scelta di una buona varietà: significa creare le condizioni affinché la pianta possa svilupparsi in modo equilibrato durante tutto il ciclo vegetativo. Esposizione al sole, qualità del terreno, irrigazione e nutrizione sono fattori strettamente collegati che influenzano la crescita, la produzione e la qualità dei frutti. Gian Marco Mapelli Frutti verdi, invaiati e già maturi sullo stesso grappolo: una nutrizione equilibrata, ricca di potassio, sostiene consistenza, colore e sapore fino alla raccolta Nell’ agricoltura biologica, l’obiettivo non è forzare la pianta attraverso apporti eccessivi di fertilizzanti o interventi continui, ma favorire un ambiente fertile e ricco di vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un pomodoro sano nasce prima di tutto nel terreno, non nella scelta della varietà in busta

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PASSATA DI POMODORO i pesticidi più critici in 7 marche (Solo 2 Sono Sicure)

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