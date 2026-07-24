Un podcast prodotto da un gruppo di giovani mira a rafforzare le connessioni tra le associazioni e le realtà sociali di un territorio. L’obiettivo è creare una rete di collaborazione tra le diverse organizzazioni locali. Il progetto si concentra sulla condivisione di esperienze e informazioni utili per il territorio, con l’intento di favorire il supporto reciproco e la crescita comune. La produzione si rivolge a chi opera nel settore sociale e associazionistico locale.

Fare rete, per le realtà associative e sociali di un territorio, è un mantra fondamentale, senza il quale la realizzazione di molte attività non sarebbe possibile. Nel territorio centese, la rete di iniziative e associazioni è ampia e variegata, e arriva ben oltre i confini comunali. Lo ha dimostrato, ancora una volta, la partecipazione alla proiezione de "Il Faro", il documentario che racconta l’avventura della Banda Rulli Frulli di Finale Emilia, proiettato in Piazza Guercino lo scorso lunedì 20 luglio, in apertura della quale sono intervenute Alessandra Rimondi ed Elisabetta Giacchetta dell’equipe pedagogica del Comune di Cento, presentando la Banda (che suonerà il prossimo 25 luglio in Piazza) e anticipando un progetto che dalle tante iniziative del complesso finalese ha preso spunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un podcast realizzato dai ragazzi per fare rete e aiutare il territorio

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