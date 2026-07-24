Sono iniziati i lavori di restauro della Venere che allatta Amore, un affresco staccato realizzato in giovane età dall’artista. L’opera, parte del patrimonio artistico di Cento, sarà sottoposta a interventi di tutela e conservazione. Il progetto mira a preservare l’affresco, considerato un esempio della prima produzione del pittore. Le operazioni di restauro sono state avviate ufficialmente, coinvolgendo specialisti nel settore.

Entra nel vivo il progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico di Cento, con l’avvio ufficiale dei lavori di restauro della Venere che allatta Amore, straordinario affresco staccato eseguito in età giovanile da Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino. L’intervento, che interessa il celebre sopracamino originariamente collocato nella Camera di Venere di Casa Pannini, è sostenuto dal Comune di Cento con l’indispensabile cofinanziamento della Regione, nell’ambito del Piano Museale. L’avvio del cantiere è stato preceduto da una approfondita campagna di indagini diagnostiche chimico-strumentali i cui esiti hanno rivelato uno scenario conservativo imprevisto e di estrema fragilità rispetto alle stime iniziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un piano di restauro per la Venere di Guercino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oroscopo dell'amore della settimana, dall'8 al 14 giugno 2026: dalla grande congiunzione Venere-Giove all'arrivo di Venere in LeoneTra l’8 e il 14 giugno 2026, l’oroscopo dell’amore segnala un cambiamento di umore: si passa dalla dolcezza discreta alla voglia di esprimere i...

Oroscopo dell'amore della prossima settimana, dall'8 al 14 giugno 2026: dalla grande congiunzione Venere-Giove all'arrivo di Venere in LeoneLa settimana dall’8 al 14 giugno 2026 si apre con la grande congiunzione tra Venere e Giove, che favorisce i sentimenti e le relazioni.

Argomenti più discussi: Al via il restauro della Venere che allatta Amore del Guercino; Un piano di restauro per la Venere di Guercino.

Un piano di restauro per la Venere di GuercinoL’intervento è sostenuto dal Comune col cofinanziamento della Regione. Il direttore Sassu: La Pinacoteca si conferma scrigno di bellezza e polo dinamico. . ilrestodelcarlino.it

’Venere’, ok allo studio per il restauro: L’amore nell’opera del GuercinoC’è un’opera che da oltre quattro secoli racconta la delicatezza di un gesto, la forza dell’amore materno, la straordinaria sensibilità pittorica di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino. È ... ilrestodelcarlino.it