Un venditore online ha messo in vendita diversi accessori in pelle legati al bondage, accumulati nel tempo e mai più utilizzati. Gli oggetti sono stati fotografati e caricati su piattaforme di compravendita usata, dove sono stati inseriti con descrizioni dettagliate. La richiesta riguarda come procedere per vendere o regalare questi articoli, che non trovano più spazio tra gli oggetti di uso quotidiano.

Nel tempo ho collezionato alcuni accessori in pelle che la mia partner non ha mai apprezzato fino in fondo, e ormai non li usiamo più. Come faccio a venderli o magari a regalarli? Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un mercato dell’usato per il bondage

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