Un disastro Trump che botta | nessuno se lo aspettava

Alla Casa Bianca si respira tensione tra le mura, con il tempo che stringe e un fronte politico in crisi. La situazione non riguarda solo questioni militari, ma anche uno scontro interno che rischia di lasciare conseguenze durature. Donald Trump si trova in un momento delicato, cercando di mantenere l’unità all’interno del suo team mentre le tensioni aumentano e le sfide si fanno più evidenti.

Alla Casa Bianca la tensione cresce mentre il tempo stringe e il fronte politico americano appare sempre più fragile. Non è soltanto una questione militare: dietro le porte del potere si consuma uno scontro che può lasciare il segno, proprio quando Donald Trump avrebbe bisogno di mostrare compattezza. Il nodo è la guerra con l’Iran, tornata al centro di un dibattito infuocato negli Stati Uniti. Un conflitto lungo, costoso e senza una chiara via d’uscita rischia di trasformarsi in un boomerang per il presidente, già alle prese con l’avvicinarsi delle decisive elezioni di midterm. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Donald Trump annuncia lattacco allIran

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