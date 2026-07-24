Stasera alle 21.15 su Rai 3, va in onda la commedia francese “Amiamoci finché siamo vivi”. La trama racconta di un cantante noto, che dopo un malore e un senso di stanchezza, decide di partire verso la Svizzera con l’obiettivo di togliersi la vita. Durante il viaggio, incontra una fan che sconvolge i suoi piani e cambia il corso della sua decisione.

P er il ciclo “Voilà le cinéma!”, stasera 24 luglio alle 21.15 su Rai 3 va in onda la commedia francese Amiamoci finché siamo vivi. La storia è quella di un celebre cantante che dopo un malore, ormai stanco e disilluso, intraprende un viaggio verso la Svizzera con l’intenzione di mettere fine alla propria vita. Sul treno però incontrerà una sua fan che sconvolgerà tutti i piani, trascinandolo in una serie di situazioni inattese. Fine vita, nuovo sì dell’Assemblea nazionale francese alla legge X Leggi anche › Francia, approvata la legge: è il primo Paese europeo che vieta i social ai minori di 15 anni Amiamoci finché siamo vivi, la trama del film stasera 24 luglio in prima tv su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - un celebre cantante intraprende un viaggio con l’intenzione di mettere fine alla propria vita. L'incontro con una sua fan sconvolgerà tutti i piani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Axios, tutti i leader arabi hanno chiesto a Trump di procedere con l'accordo per mettere fine alla guerra con l'IranDurante una conference call con Donald Trump, i leader arabi hanno chiesto di portare avanti l’accordo con l’Iran per porre fine alla guerra.

Maria De Filippi è in vacanza con l’uomo più importante della sua vita: così emoziona tutti i suoi fanMaria De Filippi ha lasciato temporaneamente i suoi impegni televisivi per partire all’estero con una persona cara.