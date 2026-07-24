un celebre cantante intraprende un viaggio con l’intenzione di mettere fine alla propria vita L' incontro con una sua fan sconvolgerà tutti i piani

Da iodonna.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21.15 su Rai 3, va in onda la commedia francese “Amiamoci finché siamo vivi”. La trama racconta di un cantante noto, che dopo un malore e un senso di stanchezza, decide di partire verso la Svizzera con l’obiettivo di togliersi la vita. Durante il viaggio, incontra una fan che sconvolge i suoi piani e cambia il corso della sua decisione.

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P er il ciclo “Voilà le cinéma!”, stasera 24 luglio alle 21.15 su Rai 3 va in onda la commedia francese Amiamoci finché siamo vivi. La storia è quella di un celebre cantante che dopo un malore, ormai stanco e disilluso, intraprende un viaggio verso la Svizzera con l’intenzione di mettere fine alla propria vita. Sul treno però incontrerà una sua fan che sconvolgerà tutti i piani, trascinandolo in una serie di situazioni inattese. Fine vita, nuovo sì dell’Assemblea nazionale francese alla legge X Leggi anche › Francia, approvata la legge: è il primo Paese europeo che vieta i social ai minori di 15 anni Amiamoci finché siamo vivi, la trama del film stasera 24 luglio in prima tv su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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