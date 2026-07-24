Su La fine del mondo, la rivista di fumetti, arriva Dylan Dog, protagonista di un incontro atteso da tempo. L’episodio si svolge all’interno di una scena in cui il protagonista si trova di fronte a una situazione insolita, con elementi che sembrano creare un corto circuito tra realtà e fantasia. La presenza del personaggio, noto per le sue indagini sui casi più oscuri, si inserisce in un contesto che mescola suspense e mistero.

Su La fine del mondo, la nostra nuova rivista di fumetti, sta per sbarcare Dylan Dog in persona. Un incontro storico che genera apparentemente un corto circuito all’interno di una. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Un caso speciale per l’indagatore dell’incubo

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