Un calendario estivo ricc per celebrare il traguardo di prima ’Capitale italiana del Mare’

Ravenna celebra il riconoscimento come prima 'Capitale italiana del Mare' con un calendario estivo ricco di eventi e iniziative. La città unisce nove lidi, offrendo un insieme di attività che spaziano tra natura, cultura, arte e divertimento. I mosaici millenari, tra i simboli più riconoscibili, si inseriscono in un contesto di celebrazione che coinvolge arte, colori e tradizioni locali. La manifestazione si sviluppa durante tutto il periodo estivo, con programmi dedicati a diverse fasce di pubblico.

Un mare nelle sue mille declinazioni e sfaccettature. Ravenna è un mare che unisce nove lidi, un mare di equilibrio tra natura e cultura, un mare di eventi, un mare di iniziative e di divertimento, di arte e colori con i suoi mosaici millenari e unici al mondo. Un sistema vivo, che unisce costa, pinete, valli, porto, Darsena di città e ambienti del Parco del Delta del Po e una città che dialoga da secoli con l’acqua e che continua a farlo oggi in modo contemporaneo e sostenibile. Sono questi i motivi che hanno portato alla scelta di Ravenna come prima Capitale italiana del Mare nel 2026: un progetto capace di valorizzare la ricchezza che già esiste e metterla in rete: istituzioni, ricerca, cultura, associazioni e imprese che insieme danno forma a una vera comunità del mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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