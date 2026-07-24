Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? La curiosa protesta social di un locale vicino Cagliari: dopo il conto fantasma, arriva il “grazie” più sarcastico dell’estate C’è chi porta a casa un souvenir dalla Sardegna, chi una bella abbronzatura e chi, evidentemente, anche un conto non pagato. È la curiosa vicenda raccontata dal Ristorante Pizzeria Maddalena, vicino Cagliari, dove una coppia di turisti avrebbe concluso la serata nel modo più originale: dopo aver gustato la cena, avrebbe salutato tutti. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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© Lawebstar.it - “Un brindisi ai clienti invisibili”: il ristorante saluta chi ha cenato gratis e sparisce

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