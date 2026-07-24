Un team di ricercatori dell’Università di Siena ha sviluppato un nuovo analgesico a lunga durata, con proprietà neuroprotettive. La scoperta deriva da uno studio condotto dai Dipartimenti di Biotecnologie e di Farmacia, con l’obiettivo di creare un farmaco capace di alleviare il dolore prolungato. La ricerca ha portato alla creazione di una molecola che può agire nel tempo, offrendo una potenziale alternativa ai farmaci attualmente in uso.

Siena, 24 maggio 2026 – Grazie ad un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Siena, che ha visto coinvolti i Dipartimenti di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, di Scienze della vita e di Medicina molecolare e dello sviluppo, è stato identificato e caratterizzato un nuovo composto, denominato MSP20, caratterizzato da una potente attività analgesica di lunga durata e da un promettente potenziale neuroprotettivo. https:www.quotidiano.netvideofocus-salute-progesterone-che-cose-e-perche-e-amico-della-salute-della-donna-h1qups3g Un potenziale nuovo analgesico dunque, caratterizzato nei laboratori dai ricercatori universitari senesi: il risultato della ricerca chimico-farmaceutica è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Un analgesico di lunga durata e neuroprotettivo. E’ il risultato di una ricerca di eccellenza dell’università di Siena

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