Ultimo saluto ad Alice la treccia dei suoi cavalli accanto a lei | Continuerai a galoppare nei nostri ricordi

Una giovane vicino di casa ha scritto un messaggio di addio ad Alice Ferrari, ricordandola con poche parole affettuose. Tra i pensieri condivisi, si menziona la sua treccia dei cavalli e il desiderio che continui a galoppare nei ricordi di chi le voleva bene. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa, dove si è tenuta la cerimonia funebre. La famiglia ha ricevuto i partecipanti con rispetto e compostezza.

Suisio. Tra i tanti pensieri dedicati ad Alice Ferrari c’è quello di un giovane vicino di casa, che ha voluto ricordarla con poche parole semplici ma cariche di affetto. “Mi ricorderò sempre il tuo sorriso. Mi mancherà uscire nella via di casa con te. Eri una ragazza buona. Nel mio cuore resterà per sempre la nostra amicizia e sono sicuro che un giorno ci rincontreremo”. Una bambina che, in appena undici anni di vita, ha lasciato un segno profondo in chiunque l’abbia conosciuta. Lo stesso affetto che, nel pomeriggio di venerdì, ha riempito la chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Suisio, per l’ultimo saluto dopo il tragico incidente nella piscina di Sestri Levante, dove la piccola è rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina di uno stabilimento balneare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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