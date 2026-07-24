Le ruspe torneranno in via degli Atleti in autunno, segnando l’inizio dei lavori di ristrutturazione dopo otto anni di chiusura. La piscina, ormai degradata, sta per essere riqualificata, con i cantieri previsti per la stagione autunnale. La riapertura è programmata per l’estate 2028, permettendo ai cittadini di tornare a tuffarsi dopo un lungo periodo di inattività.

Le ruspe dovrebbero tornare in via degli Atleti in autunno. Dopo otto anni di attesa, chiusure e un impianto ormai segnato dal degrado, Vimercate si avvicina alla riapertura della piscina. Nei giorni scorsi i tecnici della società che si è aggiudicata la gara hanno portato a termine gli ultimi rilievi 3D nell’area: un passaggio necessario per completare il progetto esecutivo e preparare l’apertura del cantiere. L’obiettivo: "Primi tuffi nell’estate 2028", dice il sindaco Francesco Cereda. La piscina che i vimercatesi hanno conosciuto per decenni non tornerà. Il vecchio impianto, chiuso dopo l’ordinanza che ne aveva imposto lo stop per la mancanza del certificato antincendio, è stato demolito nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultimi sopralluoghi in piscina. Via ai cantieri in autunno. I primi tuffi nell’estate 2028

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