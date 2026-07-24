Ultimi sopralluoghi in piscina Via ai cantieri in autunno I primi tuffi nell’estate 2028
Le ruspe torneranno in via degli Atleti in autunno, segnando l’inizio dei lavori di ristrutturazione dopo otto anni di chiusura. La piscina, ormai degradata, sta per essere riqualificata, con i cantieri previsti per la stagione autunnale. La riapertura è programmata per l’estate 2028, permettendo ai cittadini di tornare a tuffarsi dopo un lungo periodo di inattività.
Le ruspe dovrebbero tornare in via degli Atleti in autunno. Dopo otto anni di attesa, chiusure e un impianto ormai segnato dal degrado, Vimercate si avvicina alla riapertura della piscina. Nei giorni scorsi i tecnici della società che si è aggiudicata la gara hanno portato a termine gli ultimi rilievi 3D nell’area: un passaggio necessario per completare il progetto esecutivo e preparare l’apertura del cantiere. L’obiettivo: "Primi tuffi nell’estate 2028", dice il sindaco Francesco Cereda. La piscina che i vimercatesi hanno conosciuto per decenni non tornerà. Il vecchio impianto, chiuso dopo l’ordinanza che ne aveva imposto lo stop per la mancanza del certificato antincendio, è stato demolito nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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