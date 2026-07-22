I saldi estivi sono iniziati il 4 luglio, offrendo sconti su diversi capi di abbigliamento. Nei primi giorni, molti negozi hanno promosso offerte su camicie, pantaloni skinny e altri pezzi di tendenza. Le promozioni si concentrano principalmente su prodotti disponibili da tempo, con l’obiettivo di liberare spazio in magazzino. Questi ribassi permettono ai clienti di acquistare capi che possono essere indossati anche nella stagione autunnale.

I saldi estivi sono partiti ufficialmente lo scorso 4 luglio, ma i consumatori più attenti lo sanno bene: le prime settimane sono spesso l’occasione, soprattutto per i grandi magazzini e le note catene di abbigliamento, di tirare fuori i fondi di magazzino. Sfruttando l’euforia iniziale dello shopping scontato, i negozi tendono a smaltire i pezzi invenduti degli anni passati. È esattamente in questa seconda fase, invece, che si fanno i veri affari. Passata la frenesia dei primi giorni, tra gli scaffali compaiono finalmente i veri capi della collezione estiva, accompagnati da ulteriori ribassi pensati per liquidare in fretta le rimanenze di stagione prima dei nuovi arrivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Saldi estivi, la nostra guida ai pezzi chiave da comprare con gli ultimi ribassi e sfruttare anche in autunno: dalle camicie ai pantaloni skinny, ecco i trend

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