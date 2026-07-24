Ultimi sondaggi politici venerdì 24 luglio Vannacci vola ma Meloni e Salvini crollano | opposizione davanti

Da virgilio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo gli ultimi sondaggi del 24 luglio, il supporto agli esponenti politici di Fratelli d'Italia e alla premier è in calo, mentre la Lega di Salvini registra un crollo. L’opposizione, rappresentata dal Pd di Schlein e dal M5S di Conte, si posiziona in vantaggio. I dati evidenziano variazioni nel consenso tra le principali forze politiche, senza indicare percentuali specifiche.

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Ultimo minuto: risultati sondaggi politici Fratelli d'Italia leader, M5s sale debolezza opposizione

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