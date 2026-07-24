Ultimi sondaggi politici venerdì 24 luglio Vannacci vola ma Meloni e Salvini crollano | opposizione davanti
Secondo gli ultimi sondaggi del 24 luglio, il supporto agli esponenti politici di Fratelli d'Italia e alla premier è in calo, mentre la Lega di Salvini registra un crollo. L’opposizione, rappresentata dal Pd di Schlein e dal M5S di Conte, si posiziona in vantaggio. I dati evidenziano variazioni nel consenso tra le principali forze politiche, senza indicare percentuali specifiche.
Per chi voterebbero gli italiani venerdì 24 luglio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Salvini.
Ultimo minuto: risultati sondaggi politici Fratelli d'Italia leader, M5s sale debolezza opposizione
Notizie e thread social correlati
Ultimi sondaggi politici venerdì 17 luglio, Futuro Nazionale di Vannacci stacca Salvini: FdI e Meloni crollanoVenerdì 17 luglio, i sondaggi politici mostrano un sorpasso di Futuro Nazionale di Vannacci rispetto alla Lega di Salvini.
Ultimi sondaggi politici venerdì 26 giugno, Futuro Nazionale di Vannacci ruba voti a Salvini e MeloniVenerdì 26 giugno, i sondaggi politici mostrano un calo di voti per la Lega e Fratelli d’Italia, con Futuro Nazionale che guadagna consensi.
Temi più discussi: Sondaggi politici: Vannacci vicino al 7%; Ultimi sondaggi politici venerdì 17 luglio, Futuro Nazionale di Vannacci stacca Salvini: FdI e Meloni crollano; Futuro nazionale sale ancora, nuovo minimo per Fratelli d'Italia e centrodestra: cosa dicono gli ultimi sondaggi politici; Sondaggio choc per Meloni, FdI sotto il 25%: Vannacci sfonda il 7% e la Lega a sorpresa tiene. Avanti il centrosinistra.
Tornano gli ultimi sondaggi politici. Di seguito i dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana che mostrano chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti politici rispetto a una settimana fa, in base alle ril facebook
La fotografia scattata dai sondaggi politici di oggi x.com
Perché il centrosinistra non riesce ancora a superare il centrodestra nei sondaggiFratelli d'Italia torna a crescere, il centrosinistra perde terreno e il sorpasso slitta ancora: tutti i numeri degli ultimi sondaggi politici. tag24.it
Sondaggi, effetto Comunali sui partiti: cresce FdI, il Pd perde terreno. Vannacci può spostare gli equilibriLe ultime elezioni comunali sembrano aver rafforzato il centrodestra e rallentato la crescita del centrosinistra registrata da molti sondaggi negli ultimi mesi. È questo il quadro che emerge ... ilmessaggero.it