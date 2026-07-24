Un attacco missilistico russo ha colpito la regione di Kiev, causando almeno sei morti e decine di feriti. Il presidente ucraino ha confermato il bilancio, senza ulteriori dettagli. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità dell’attacco o sulle eventuali vittime tra i civili. La regione continua a essere bersaglio di raid, secondo le autorità locali. La situazione rimane tesa, con nessuna comunicazione ufficiale su interventi o risposte immediate.

Non si ferma il conflitto in Ucraina. È di almeno 6 morti e decine di feriti il bilancio di un attacco missilistico russo che ha colpito la regione di Kiev. Lo riferisce il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X. “Nella regione di Kiev è attualmente in corso un’operazione di soccorso a seguito di un attacco missilistico russo. Al momento, si contano decine di feriti. È stato inoltre confermato che, tragicamente, 6 persone hanno perso la vita”, ha scritto Zelensky. “ Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Sono in corso gli accertamenti per determinare con esattezza cosa sia accaduto e quale sia la sorte delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Sei morti e decine di feriti in regione Kiev per attacco russo”

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