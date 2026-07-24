Ubriachezza armi e furti | 2 anni via dal centro
Un uomo di sessant'anni è stato allontanato dal centro di Ancona per due anni dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. Durante l’intervento, è stato trovato in stato di ubriachezza, con armi e merce rubata. La polizia ha disposto il divieto di accesso all’area per questo periodo. L’uomo era stato segnalato più volte per comportamenti sospetti e problemi legati all’alcol.
Per i prossimi due anni il salotto buono di Ancona sarà off limits per un sessantenne italiano, fermato nei giorni scorsi dalle Volanti mentre importunava i passanti in pieno centro: niente piazza della Repubblica, niente corso Stamira, corso Mazzini e corso Garibaldi, secondo il perimetro del daspo urbano firmato dal questore Cesare Capocasa (foto). Erano stati alcuni cittadini a segnalare alle forze dell’ordine la presenza dell’uomo che, in piazza della Repubblica, se la stava prendendo con i passanti. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale lo hanno raggiunto e bloccato in pochi minuti: era visibilmente ubriaco, al punto da faticare a reggersi nel confronto con i poliziotti, e per lui è scattata la multa per ubriachezza manifesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365
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