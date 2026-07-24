Tutti i dubbi di Alcaraz | subito Cincinnati o solo Us Open? Non gioca dal 14 aprile

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlos Alcaraz non ha giocato dal 14 aprile e ha alimentato dubbi sulla sua partecipazione ai prossimi tornei. Ieri sui social della sua accademia è apparsa un’immagine di Times Square, con scritte che annunciano il suo ritorno e la volontà di difendere il titolo. Non sono stati comunicati ufficialmente i piani dell’atleta, né se giocherà subito a Cincinnati o aspetterà gli US Open.

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L’immagine più eloquente, ieri, si poteva trovare sui canali social della sua Accademia: l’iconica Times Square di New York che annuncia a schermi uniti il ritorno di Carlos Alcaraz: "The king is back to defend his crown", il re è tornato per difendere la sua corona. Verità o finzione da intelligenza artificiale, sta di fatto che l’annuncio dello spagnolo tra gli iscritti dei prossimi Us Open ha riacceso l’entusiasmo tra tutti i suoi fan e non solo. Anche gli orfani della “Sincaraz” contano i mesi trascorsi dall’ultima battaglia tra i due dominatori del circuito Atp, ben consapevoli che ormai, dalla finale del Masters 1000 di Montecarlo, sono trascorsi 103 giorni, 100 sono invece quelli del murciano senza disputare un match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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