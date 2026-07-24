Tutte le barche in acqua le rose in mare il grido del Ro! | in Norvegia il commovente addio al campione di canottaggio Olaf Tufte

Notizia in breve

In Norvegia, si sono svolti i funerali di Olaf Tufte, due volte campione olimpico di canottaggio. Alla cerimonia hanno partecipato ex compagni di barca, allenatori, giudici di gara, canottieri di diverse generazioni e vicini di casa. Tutti si sono riuniti davanti allo specchio d’acqua dove Tufte iniziò a remare 33 anni fa. L’evento è stato caratterizzato da lacrime e momenti di commozione.