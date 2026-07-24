Tutte le barche in acqua le rose in mare il grido del Ro! | in Norvegia il commovente addio al campione di canottaggio Olaf Tufte
In Norvegia, si sono svolti i funerali di Olaf Tufte, due volte campione olimpico di canottaggio. Alla cerimonia hanno partecipato ex compagni di barca, allenatori, giudici di gara, canottieri di diverse generazioni e vicini di casa. Tutti si sono riuniti davanti allo specchio d’acqua dove Tufte iniziò a remare 33 anni fa. L’evento è stato caratterizzato da lacrime e momenti di commozione.
Sono intervenuti ex compagni di barca, allenatrici, giudici di gara, canottieri di ieri, di oggi, forse di domani, ma anche i vicini di casa. Tutti in lacrime davanti allo specchio d’acqua in cui Olaf Tufte, – due volte campione olimpico in singolo nel canottaggio – cominciò a remare, 33 anni fa. Tufte è morto improvvisamente alcuni giorni fa a 50 anni e l’ultimo saluto è stato organizzato all’ Horten Roklub, la società remiera che si affaccia sul fiordo di Oslo con la quale l’atleta norvegese è sempre rimasto tesserato durante la sua incredibile carriera. In acqua tutta la flotta del club: dai due di coppia agli otto, c’è anche la più vecchia, in legno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Portugal : Le pays des explorateurs | Lisbonne, Porto, Algarve | Documentaire Voyage - AMP
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