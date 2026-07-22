È morto Olaf Tufte, canottiere norvegese noto per aver partecipato a sette Olimpiadi, vincendo medaglie in singolo. Nato come appassionato di motocross, si dedicò al canottaggio per migliorare le sue prestazioni. Sui social si definiva “farmer” e parlava di coltivazioni e regate con uguale entusiasmo. Si allenava in base agli impegni agricoli, combinando le due passioni. La sua carriera include numerose medaglie olimpiche e un dominio duraturo nel singolo.

Come prima parola del profilo di Instagram aveva scelto farmer, contadino. Raccontano che Olaf Tufte parlasse di raccolti nei campi e di campi di regata con lo stesso coinvolgimento, che organizzasse gli allenamenti in barca in base agli impegni orari dovuti alle coltivazioni. Quando arrivavano le Olimpiadi e il gioco si faceva duro, per portare avanti il ritmo della fattoria c’erano il papà o la moglie Aina. “Ho due famiglie – aveva detto una volta -: una è la famiglia Tufte, ma la mia famiglia più grande è quella del canottaggio. Se remi, sei un canottiere e fai parte della mia famiglia”. In quella fattoria che non aveva mai lasciato Tufte è stato trovato senza vita, pochi mesi dopo aver compiuto 50 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morto Olaf Tufte, gigante del canottaggio mondiale che cominciò a remare per migliorare nel motocross. Il dominio nel singolo e l’impresa delle 7 Olimpiadi

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