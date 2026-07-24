L’amministrazione statunitense sta considerando un intervento militare in Mali contro il gruppo jihadista Jnim, affiliato ad al-Qaeda. La notizia arriva mentre nel paese sono già presenti forze russe e ucraine. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione. La decisione segue un aumento delle attività militari nella regione, senza specificare se si tratti di un’azione diretta o di supporto alle forze locali.

L’amministrazione Trump starebbe valutando un’azione militare in Mali per colpire il Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim, affiliato ad al-Qaeda). A riportarlo è il Washington Post, citando funzionari. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Ilmanifesto.it - «Truppe Usa in Mali contro i jihadisti», ma nel paese ci sono già Russia e Ucraina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Riarmo Germania, Stretto di Hormuz, Crisi Nato, Mali SPECIALE TG 03 05 2026

Notizie e thread social correlati

Guerra Ucraina–Russia, news. Zelensky: “11 morti e 53 feriti negli ultimi attacchi russi nel Paese”Nell'ultimo aggiornamento sulla guerra tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino ha dichiarato che negli ultimi attacchi russi sono morte 11...

Ucraina, Russia: “Usa forniscono Patriot a Kiev ma vogliono contribuire alla pace”La Russia ha commentato la decisione degli Stati Uniti di autorizzare la produzione di missili Patriot da parte di Kiev.

Si parla di: Truppe Usa in Mali contro i jihadisti, ma nel paese ci sono già Russia e Ucraina.

Rutte: la riduzione delle truppe USA in Europa era attesaIl segretario generale della Nato, Mark Rutte, intervenendo a Bruxelles, ha commentato il tema della possibile riduzione delle truppe statunitensi in Europa e il contributo di Washington al modello ... it.blastingnews.com

Rutte: Riduzione truppe Usa in Europa è ciò che ci aspettavamoBRUXELLES - Per quanto riguarda il contributo degli Usa al modello delle forze della Nato, si tratta di un dibattito che è ripreso un anno fa. È per questo che l'Europa sta investendo molto di più: ... ansa.it