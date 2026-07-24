Truppe Usa in Mali contro i jihadisti ma nel paese ci sono già Russia e Ucraina
L’amministrazione statunitense sta considerando un intervento militare in Mali contro il gruppo jihadista Jnim, affiliato ad al-Qaeda. La notizia arriva mentre nel paese sono già presenti forze russe e ucraine. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione. La decisione segue un aumento delle attività militari nella regione, senza specificare se si tratti di un’azione diretta o di supporto alle forze locali.
L’amministrazione Trump starebbe valutando un’azione militare in Mali per colpire il Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim, affiliato ad al-Qaeda). A riportarlo è il Washington Post, citando funzionari. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Riarmo Germania, Stretto di Hormuz, Crisi Nato, Mali SPECIALE TG 03 05 2026
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