Trump | Vorrei essere il prossimo Presidente perché raccoglierei i frutti del mio lavoro

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un candidato ha dichiarato di voler diventare il prossimo Presidente per garantire un buon risultato a chi seguirà. Ha aggiunto che il suo obiettivo è raccogliere i frutti del suo lavoro. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento in Georgia. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui piani futuri o sulle motivazioni specifiche dietro questa intenzione di candidatura.

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