Trump verso l’escalation con l’Iran invia truppe di terra Missili Houthi sulle navi

Notizia in breve

Il Pentagono ha inviato truppe di terra in risposta alle tensioni crescenti con l’Iran. Missili lanciati dai ribelli yemeniti hanno colpito navi nel Mar Rosso. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere pronto a ordinare un’offensiva più dura contro l’Iran. Il Congresso sta cercando di bloccare questa decisione. La situazione rimane sotto stretta osservazione.