Iran Trump | Teheran non è pronta ai negoziati hanno cattive intenzioni

Un rappresentante degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran non è ancora pronto per negoziati, affermando che Teheran ha cattive intenzioni. Ha aggiunto che gli sforzi degli Stati Uniti contro il paese stanno procedendo molto bene e che l’Iran potrebbe tentare di agire, ma non è ancora in condizione di farlo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un discorso pubblico.

“Stiamo andando molto bene contro la Repubblica Islamica dell’ Iran, stiamo andando estremamente bene. Vorrebbero fare qualcosa, ma io dico che non sono ancora pronti. Hanno bisogno di continuare così”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando a un evento nel quartier generale dell’Epa. Trump ha aggiunto che i leader iraniani “nutrono cattive intenzioni”, prima di ribadire la sua promessa che al Paese non sarà permesso di dotarsi di un’arma nucleare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Trump minaccia con larmata. Teheran: risposta schiacciante

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