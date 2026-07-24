Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in caso di attacco di navi da parte degli Houthi, l’Iran sarà ritenuto responsabile. Ha anche ricordato che un anno fa gli Stati Uniti avevano condotto un attacco contro gli Houthi, utilizzando la forza contro alcune navi, per le loro interferenze nel traffico marittimo.

Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che se gli Houthi dovessero attaccare delle navi, sarà ritenuto responsabile l’Iran. “Un anno fa gli Stati Uniti d’America hanno attaccato con grande forza gli Houthi per la loro interferenza con il commercio, sparando contro delle navi. Da allora, e durante il nostro conflitto con l’Iran, si sono comportati in modo molto responsabile. Purtroppo, ora hanno ripreso a sparare, sparando contro due navi saudite la scorsa notte. Vi prego di considerare questo post Truth come un monitor: se dovessero ripetere questo gesto, gli Stati Uniti riterranno l’Iran responsabile, in quanto gli Houthi sono... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump dice che se gli Houthi dovessero attaccare delle navi, l’Iran sarà ritenuto responsabile

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Houthi Attack Sparks Fears of New Red Sea Shipping Disruptions

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