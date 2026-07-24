Trump alza la pressione sull’Iran | basi Usa nel mirino diplomazia ormai congelata

Per la tredicesima notte consecutiva, droni statunitensi hanno attaccato obiettivi a Erbil. L'Iran ha risposto con minacce agli alleati di Washington, mentre la Casa Bianca valuta nuove operazioni militari nella regione. Le basi statunitensi sono nel mirino, e la diplomazia tra Stati Uniti e Iran appare congelata. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato azioni concrete o dettagli sugli obiettivi colpiti.

Roma - Raid statunitensi per la tredicesima notte, droni su Erbil e minacce iraniane agli alleati di Washington mentre la Casa Bianca valuta nuove ritorsioni militari regionali. La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase di tensione. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe sempre più scettico sulla possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica e avrebbe assunto una linea definita da fonti vicine alla Casa Bianca come “modalità vendetta” nei confronti di Teheran. Il presidente americano ha annunciato che, da ora in avanti, eventuali danni a navi, carichi o infrastrutture legate al traffico marittimo saranno compensati utilizzando i fondi iraniani detenuti e controllati dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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Trump issues new threat to Iran after American soldiers killed

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