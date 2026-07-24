Un regista e sceneggiatore statunitense è stato trovato morto nella propria abitazione. La notizia riguarda un professionista noto per aver diretto film horror e d’azione tra gli anni Ottanta e Novanta. La polizia ha confermato il decesso senza rivelare ulteriori dettagli sulle circostanze. La scoperta è avvenuta in un’abitazione privata, senza indicazioni di coinvolgimento di terzi. La famiglia e il team lavorano per chiarire le cause del decesso.

Il mondo del cinema dice addio a Chuck Russell, regista e sceneggiatore statunitense che ha firmato alcuni dei più celebri film horror e d’azione degli anni Ottanta e Novanta. Russell è morto mercoledì 22 luglio all’età di 74 anni. La notizia della scomparsa è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore. Il decesso è stato confermato dal legale del regista alla rivista Variety e successivamente anche dai familiari a TMZ. Al momento non sono state rese note le cause della morte. Secondo quanto riferito dai media americani, i vigili del fuoco erano intervenuti nel pomeriggio in seguito alla segnalazione di un’emergenza medica per un uomo privo di sensi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Trovato morto in casa”. Tragedia nel cinema, il grande regista senza vita

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CHOC NELLA TV: TROVATO MORTO NELLA SUA CASA LA STAR DI AFFARI AL BUIO IL TERRIBILE SOSPETTO..

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