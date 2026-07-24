Con l’arrivo di una nuova ondata di calore, il comune ha aperto spazi climatizzati accessibili gratuitamente ai cittadini. Questi ambienti sono stati allestiti come rifugi contro l’afa e la solitudine, offrendo un luogo fresco durante le ore più calde. Dopo alcuni giorni di temperature più miti, le temperature sono previste di nuovo in aumento e i rifugi saranno disponibili per chi cerca sollievo.

Rifugi climatici contro il caldo e la solitudine. Con la nuova ondata di calore alle porte, dopo qualche giorno di tregua e le temperature destinate a salire, Vaprio mette in rete gli spazi climatizzati aperti gratuitamente alla cittadinanza, trasformandoli in luoghi dove trovare sollievo nelle ore più roventi della giornata. Un invito "rivolto a tutti", ma con un’attenzione particolare "alle persone anziane, ai bambini e a chi vive solo o non ha il condizionatore". Tre i punti della mappa. Il primo è la Biblioteca, accessibile negli orari di apertura. C’è poi la sede dell’Auser, in via Sant’Antonio 6, disponibile da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12 e dalle 14 alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Troppo caldo? Rifugi climatici per battere l’afa

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