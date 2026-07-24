Troppo caldo? Rifugi climatici per battere l’afa
Con l’arrivo di una nuova ondata di calore, il comune ha aperto spazi climatizzati accessibili gratuitamente ai cittadini. Questi ambienti sono stati allestiti come rifugi contro l’afa e la solitudine, offrendo un luogo fresco durante le ore più calde. Dopo alcuni giorni di temperature più miti, le temperature sono previste di nuovo in aumento e i rifugi saranno disponibili per chi cerca sollievo.
Rifugi climatici contro il caldo e la solitudine. Con la nuova ondata di calore alle porte, dopo qualche giorno di tregua e le temperature destinate a salire, Vaprio mette in rete gli spazi climatizzati aperti gratuitamente alla cittadinanza, trasformandoli in luoghi dove trovare sollievo nelle ore più roventi della giornata. Un invito "rivolto a tutti", ma con un’attenzione particolare "alle persone anziane, ai bambini e a chi vive solo o non ha il condizionatore". Tre i punti della mappa. Il primo è la Biblioteca, accessibile negli orari di apertura. C’è poi la sede dell’Auser, in via Sant’Antonio 6, disponibile da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12 e dalle 14 alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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