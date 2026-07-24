Treviglio abbandonano una cucina nelle campagne ma vengono incastrati dai documenti lasciati tra i rifiuti | due denunciati

Due persone sono state denunciate dopo aver abbandonato una cucina in un campo a Treviglio. I rifiuti sono stati trovati con alcuni documenti che hanno consentito alle forze dell’ordine di identificarle. Gli investigatori hanno rintracciato i responsabili grazie ai dati presenti sui documenti. L’area è stata sottoposta a sequestro e le autorità stanno verificando eventuali altre responsabilità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento.

Treviglio. Abbandonano un’intera cucina nei campi, ma vengono incastrati dai documenti lasciati tra i rifiuti. Quello che doveva essere un modo rapido per liberarsi dei vecchi arredi si è trasformato in una trappola per gli stessi autori che, sprovveduti, hanno lasciato tra mobili ed elettrodomestici alcuni elementi utili agli agenti per ricostruire la provenienza del materiale e risalire, così, a loro. L’episodio è avvenuto nelle campagne della città, dove il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale ha trovato un ingente quantitativo di rifiuti domestici abbandonati a cielo aperto. Tra i materiali scaricati è emersa la presenza di alcuni documenti cartacei intestati al precedente proprietario dell’immobile da cui provenivano gli arredi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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