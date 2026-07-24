Treviglio abbandonano una cucina nelle campagne ma vengono incastrati dai documenti lasciati tra i rifiuti | due denunciati

Da bergamonews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due persone sono state denunciate dopo aver abbandonato una cucina in un campo a Treviglio. I rifiuti sono stati trovati con alcuni documenti che hanno consentito alle forze dell’ordine di identificarle. Gli investigatori hanno rintracciato i responsabili grazie ai dati presenti sui documenti. L’area è stata sottoposta a sequestro e le autorità stanno verificando eventuali altre responsabilità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Treviglio. Abbandonano un’intera cucina nei campi, ma vengono incastrati dai documenti lasciati tra i rifiuti. Quello che doveva essere un modo rapido per liberarsi dei vecchi arredi si è trasformato in una trappola per gli stessi autori che, sprovveduti, hanno lasciato tra mobili ed elettrodomestici alcuni elementi utili agli agenti per ricostruire la provenienza del materiale e risalire, così, a loro. L’episodio è avvenuto nelle campagne della città, dove il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale ha trovato un ingente quantitativo di rifiuti domestici abbandonati a cielo aperto. Tra i materiali scaricati è emersa la presenza di alcuni documenti cartacei intestati al precedente proprietario dell’immobile da cui provenivano gli arredi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Napoli, rubano cosmetici in un negozio ma vengono bloccati dai dipendenti: in manette due fidanzatiDue persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di rubare cosmetici in un negozio di Fuorigrotta.

Abbandono illecito di rifiuti nelle campagne: individuati e sanzionati alcuni responsabiliNei giorni scorsi, durante controlli nelle contrade Genovese, Natalicchio, Tarturiello e Palagogna di Ceglie Messapica, la polizia locale ha...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web