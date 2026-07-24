Trepponti come un palco
Stasera alle 21.30, piazzetta Trepponti si trasforma in un palcoscenico per il concerto “Let’s Sing!” della Filarmonica di Tresigallo, parte della rassegna Comacchio Summer Experience 2026. L’evento mira a coinvolgere il pubblico, abbattendo le barriere tra palco e platea. La manifestazione si svolge poco dopo il tramonto e prevede un’esibizione corale che promette di creare un’atmosfera partecipativa.
Piazzetta Trepponti si prepara a trasformarsi in un palcoscenico corale. Succederà stasera poco dopo il tramonto: alle 21.30, la rassegna Comacchio Summer Experience 2026 accoglie ’Let’s Sing!’, il concerto evento della Filarmonica di Tresigallo che promette di abbattere le barriere tra palco e platea. Dietro al nome della Filarmonica di Tresigallo si cela infatti una storia lunga 165 anni: fondata ufficialmente nel lontano 1861, questa compagine musicale che oggi conta una quarantina di elementi è la più antica istituzione bandistica della provincia di Ferrara e una delle realtà associative più longeve della Regione. La banda tresigallese non è nuova alle vetrine nazionali, avendo collezionato nel tempo prestigiosi piazzamenti in rassegne bandistiche internazionali che ne hanno consacrato il valore anche oltre i confini emiliani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Il concerto evento della Filarmonica di Tresigallo che promette di abbattere le barriere tra palco e platea link: https://www.ferrara24ore.it/area/comacchio/2026/07/22/comacchio-la-musica-si-fa-coro-i-trepponti-si-trasformano-in-un-palcoscenico-con-lets-sing/ facebook
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