Tra le 7:15 del 3 agosto e le 3:30 del 8 agosto, e nuovamente tra le 7:15 del 10 e le 5:00 del 15 agosto, i treni tra Napoli Centrale e il cancello subiranno modifiche nella circolazione. I lavori riguardano l’itinerario Alta Velocità Alta Capacità Napoli-Bari. Durante questi periodi, alcune corse saranno sospese o riorganizzate, senza specificare le tratte interessate o le eventuali alternative.

dalle 7:15 del 3 alle 3:30 dell’8 agosto e dalle 7:15 del 10 alle 5:00 del 15 agosto lavori sull’itinerario Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari Modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Napoli-Bari-Lecce, Napoli-Caserta-CassinoVairano, Napoli-Roma e Napoli Campi Flegrei-Caserta-Capua per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla nuova linea AVAC Napoli-Bari. Nel dettaglio, dalle 7:15 del 3 alle 3:30 dell’8 agosto e dalle 7:15 del 10 alle 5:00 del 15 agosto la circolazione è sospesa tra le stazioni di Napoli Centrale e Cancello. I treni Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS) della relazione Napoli-Lecce subiranno aumenti di percorrenza e non fermeranno a Napoli Afragola dal 4 al 7 agosto e dall’11 al 14 agosto (il treno 8380 Lecce-Napoli anche il 3 e 10 agosto). 🔗 Leggi su 2anews.it

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Lavori di manutenzione, Trenitalia: modifiche alla circolazione

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#Avvisi TRENITALIA, CAMPANIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE TRA NAPOLI CENTRALE E CANCELLO dalle 7:15 del 3 alle 3:30 dell’8 agosto e dalle 7:15 del 10 alle 5:00 del 15 agosto lavori sull’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari x.com

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