Una nuova tendenza estiva punta a sembrare appena tornati dalle vacanze, anche senza aver viaggiato. L’obiettivo è ottenere una pelle dorata, luminosa, che richiami il profumo di salsedine e il senso di spensieratezza. Questa estetica, che richiama l’aspetto di chi torna da una vacanza, si sta diffondendo come una vera e propria ossessione beauty. Chi si dedica a questa pratica si sente più sicuro di sé guardandosi allo specchio.

C’è qualcosa di magico nell’estetica del ritorno dalle vacanze. Quella pelle dorata, luminosa, che profuma di salsedine e spensieratezza e che, non appena ci guardiamo allo specchio, ci fa sentire improvvisamente invincibili. A sdoganare il potere terapeutico del colorito “vissuto al sole” ci ha pensato Kylie Jenner che, con la sua solita disinvoltura pop, ha lanciato una provocazione nel podcast Therapuss with Jake Shane: “A volte mi sento giù di corda. Poi faccio una spray tan e mi dico: no, ero solo pallida”. La magnate del beauty ha intercettato un sentimento universale: l’ossessione per la vacation skin non è solo una questione di vanità, ma un vero e proprio booster per l’umore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova ossessione beauty dell’estate? Sembrare appena tornati dalle vacanze (anche senza partire)

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