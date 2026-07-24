Tratta D della Pedemontana prima vittoria al Tar per i sindaci
Il Tar ha ordinato a Concessioni Autostradali Lombarde di consegnare ai Comuni tutta la documentazione richiesta sul tracciato della Tratta D della Pedemontana. La decisione riguarda il futuro del Parco Agricolo Nord Est, al centro della disputa tra i sindaci e l'ente gestore dell’autostrada. La richiesta di accesso ai documenti è stata accolta in seguito a un ricorso presentato dai rappresentanti dei territori interessati.
Il futuro del Parco Agricolo Nord Est torna al centro della battaglia contro la Tratta D Breve di Pedemontana. E il fronte dei sindaci schierati a difesa del territorio incassa una prima vittoria al Tar: Concessioni Autostradali Lombarde dovrà consegnare ai Comuni tutta la documentazione richiesta sul nuovo percorso dell’autostrada. Gli atti, finora messi a disposizione solo in parte, potrebbero ora fornire nuovi elementi al ricorso già presentato dalle Amministrazioni contro il progetto, che lambisce anche Cambiago, con inventabili effetti anche nel piccolo centro della Martesana. La documentazione riguarda il pezzo finale dell’opera, approvato da Cal a fine 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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