tratta d della pedemontana prima vittoria al tar per i sindaci

Notizia in breve

Il Tar ha ordinato a Concessioni Autostradali Lombarde di consegnare ai Comuni tutta la documentazione richiesta sul tracciato della Tratta D della Pedemontana. La decisione riguarda il futuro del Parco Agricolo Nord Est, al centro della disputa tra i sindaci e l'ente gestore dell’autostrada. La richiesta di accesso ai documenti è stata accolta in seguito a un ricorso presentato dai rappresentanti dei territori interessati.