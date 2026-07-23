Prima vittoria per i sindaci della Brianza Est nella battaglia contro la Tratta D Breve di Pedemontana. Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dai Comuni e ha stabilito che Concessioni Autostradali Lombarde dovrà consegnare la documentazione richiesta e finora messa a disposizione del territorio "solo in parte". Una pronuncia che riaccende lo scontro tra le amministrazioni e la società concessionaria dell’autostrada e che potrebbe fornire nuovi elementi alla battaglia legale contro il nuovo tracciato dell’opera destinata ad attraversare anche il Parco Agricolo Nord Est. Il contenzioso era nato nei mesi scorsi, quando i primi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tratta D Breve, vittoria dei sindaci. Il Tar sblocca i documenti ’nascosti’

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